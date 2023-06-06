«Рубин» из Ялты прошёл аттестацию ФНЛ для участия во Второй лиге

Футбольный клуб «Рубин» из Ялты прошёл аттестацию Футбольной национальной лиги для участия в чемпионате России.

«Комиссия Футбольной национальной лиги по аттестации футбольных клубов для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б» провела сегодня очередное заседание. По её итогам было принято решение выдать Аттестат ФНЛ клубу «Рубин Ялта», — сообщается в телеграм-канале Второй лиги.

Ранее аналогичную процедуру прошёл другой клуб из Крыма — «Севастополь».

Ялтинский «Рубин» располагается на второй строчке турнирной таблицы Премьер-лиги Крыма. Команда набрала 24 очка в 12 матчах, отставая от сыгравшей на один матч меньше «Таврии» на два очка. «Севастополь» находится на четвёртом месте с 20 очками.