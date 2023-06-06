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Талалаев: ФНЛ остаётся лучшей лигой мира, боязни перед ней нет

Талалаев: ФНЛ остаётся лучшей лигой мира, боязни перед ней нет
Андрей Талалаев
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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от следующего сезона. Команда будет выступать в Первой лиге.

«Я пока не готов давать оценку. Надо всё проанализировать, потому что и Первая лига изменилась. ФНЛ остаётся лучшей лигой мира, боязни перед ней нет. Я выходил как футболист из неё в РПЛ, как тренер работал в двух командах, в переходных матчах участвовал. Заходим с тренерским штабом и командой со спокойным сердцем, но ещё не уравновешенным разумом.

Сейчас главная проблема — избавиться от легионеров, или расторгать контракт, или отдавать в аренду. Мы подтвердили список тех, кого выставляем на трансфер. Завтра вывесим, если у кого-то есть интерес, мы будем рады», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

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