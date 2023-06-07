Marca: Рауль скоро покинет «Реал». «Хетафе» — возможный вариант продолжения карьеры

Главный тренер молодёжной команды мадридского «Реала» Рауль Гонсалес покинет клуб в ближайшие недели. Об этом сообщает Marca.

Рауль вызвал интерес со стороны «Хетафе». Главный тренер клуба Хосе Бордалас может уйти из клуба. Ожидается, что он примет решение через неделю. Рауль рассматривается как возможная замена специалисту. При этом приоритетным вариантом для «Хетафе» является продолжение сотрудничества с Бордаласом, который тренировал клуб в течение пяти лет.

Команда Рауля «Реал Мадрид Кастилья» заняла третье место в группе 1 третьей по силе лиги Испании. Клуб встречается с дублем «Барселоны» в полуфинале плей-офф за выход в Сегунду. Первый матч завершился победой сине-гранатовых (4:2), ответная игра состоится 11 июня.