Парфёнов: к матчу с «Пари НН» готовимся в спокойном режиме, ничего не меняем

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матчей с «Пари НН» за прописку в РПЛ.

«Готовимся в спокойном режиме, с ног на голову ничего не переворачиваем. Эмоции есть. В двух матчах они важны. Задача эти эмоции сохранить, зачем их раньше времени выплёскивать. Надо планово готовиться и не шарахаться. Если от тренерского штаба будет идти напряжение, для команды это не очень хорошо.

«Пари НН» – это команда Премьер-Лиги, понятна их структура, футболисты. Юран – опытный тренер, он может как добавить что-то, так и ничего не добавить. Нам важно думать, что мы будем делать. Не могу опираться на игру команды соперника. Мне важно опираться на игру своей команды. Принципы наши не поменяются. Важно проявить терпение и сыграть разумно», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».