Лигу чемпионов КОНКАКАФ переименовали в Кубок чемпионов

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна объявила, что её главное клубное соревнование Лига чемпионов станет называться Кубком чемпионов со следующего сезона, сообщает ESPN. Таким образом, турнир вернётся к прежнему названию, которое он носил с 1962 по 2008 год.

Со следующего сезона также будет значительно увеличен призовой фонд. Обладатель трофея получит $ 5 млн. Это более чем в пять раз превысит сумму, которую получил победитель турнира 2023 года мексиканский «Леон», обыгравший в финале «Лос-Анджелес» (2:1 дома и 1:0 в гостях).

Также поменяется структура соревнования, в котором примут участие 27 команд. 22 клуба попадут в первый раунд, а победители МЛС, чемпионата Мексики, Кубка лиг (МЛС и Мексики), Центральноамериканского кубка и Карибского кубка стартуют сразу с 1/8 финала. На всех стадиях турнира команды будут проводить по одному матчу дома и в гостях, а финал будет состоять из одной игры.