Итальяно: в составе «Вест Хэма» классные игроки

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги конференций против «Вест Хэм Юнайтед».

«Когда мы приехали на стадион, я попытался вспомнить начало этого пути, раунд плей-офф в Нидерландах, и 14 сложных матчей, которые мы сыграли до финала. Это был невероятный путь, на котором мы росли с каждым матчем. «Вест Хэм» — одна из сильнейших команд турнира, они подтвердили это выходом в финал. У них в составе классные игроки, очень хорошие. Но мы тоже вышли в финал и тоже сильны. Покажем все свои сильные стороны. Мы готовы к финалу», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги конференций пройдёт 7 июня на «Фортуна Арене» в Праге. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.