Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итальяно: в составе «Вест Хэма» классные игроки

Итальяно: в составе «Вест Хэма» классные игроки
Комментарии

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги конференций против «Вест Хэм Юнайтед».

«Когда мы приехали на стадион, я попытался вспомнить начало этого пути, раунд плей-офф в Нидерландах, и 14 сложных матчей, которые мы сыграли до финала. Это был невероятный путь, на котором мы росли с каждым матчем. «Вест Хэм» — одна из сильнейших команд турнира, они подтвердили это выходом в финал. У них в составе классные игроки, очень хорошие. Но мы тоже вышли в финал и тоже сильны. Покажем все свои сильные стороны. Мы готовы к финалу», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги конференций пройдёт 7 июня на «Фортуна Арене» в Праге. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Мощный разогрев перед ЛЧ! Финал Лиги конференций. «Фиорентина» против «Вест Хэма». LIVE
Live
Мощный разогрев перед ЛЧ! Финал Лиги конференций. «Фиорентина» против «Вест Хэма». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023