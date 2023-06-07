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Cмолов — Журовой: скрываюсь в Дубае от мобилизации? Я играю в «Динамо», какая мобилизация?

Cмолов — Журовой: скрываюсь в Дубае от мобилизации? Я играю в «Динамо», какая мобилизация?
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов отреагировал на слова олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, депутата Госдумы Светланы Журовой о его с Павлом Мамаевым футбольной академии в Дубае. Журова предположила, что спортсмены скрываются от мобилизации.

«Как лично я реагировал на негативную информационную волну, которая исходила от чиновников? А что, чиновники говорят хорошее про футболистов? Там уровень абсурда был такой, что какая-то бывшая спортсменка, депутат (речь о Светлане Журовой. — Прим. «Чемпионата») говорит, что Смолов и Мамаев от мобилизации скрываются. У меня контракт с «Динамо», я играю в Новогорске каждый день. Ну какая мобилизация? О чём ты говоришь? Уровень вовлечённости и понимания ситуации… Лучше не комментируй, если ты не понимаешь, о чём речь», — сказал Смолов в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

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