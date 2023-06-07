Бывший игрок молодёжных команд России Зуев получил вызов в сборную Казахстана
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Зуев получил вызов в сборную Казахстана на матчи отборочного цикла чемпионата Европы с Сан-Марино и Северной Ирландией. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Казахстана в телеграм-канале.
Зуев родился в Казахстане, но прошёл через молодёжные команды России всех возрастов. Однако в основную сборную России вызова так и не получил. Зуев получил казахстанское гражданство и заменил в сборной травмированного Аслана Дарабаева.
26-летний Зуев — воспитанник футбольной школы «Тобыл». За свою карьеру он играл в таких московских клубах, как «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Химки». Прошлый сезон чемпионата России полузащитник провёл в составе «Крыльев Советов».
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