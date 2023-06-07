Александр Хаджи: Fan ID — самое большое разочарование сезона. Безобразие!

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи считает, что введение Fan ID в РПЛ — главное разочарование сезона-2022/2023.
«Fan ID — самое большое разочарование сезона. Безобразие! Я никак не могу понять, что это и для чего придумали. Почему тогда на волейболе, баскетболе и хоккее этого нет? Другие болельщики, что ли? Каждый квадратный метр на стадионе просматривается камерами — зачем это нужно? Ко мне в гости из Прибалтики приехал знакомый, а я не могу его пригласить с собой на футбол, потому что надо делать паспорт болельщика. А как он его сделает? А сколько гостей приезжают в Москву и не могут посмотреть футбол из-за этого паспорта? Кто-нибудь объяснил толком, зачем он нужен? Нет. Друг на друга только сваливают — кто-то кому-то приказал», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 7 июня 2023
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