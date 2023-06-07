Смолов посоветовал молодым игрокам уезжать из РПЛ и идти на понижение зарплаты

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов дал совет молодым игрокам. Опытный футболист посоветовал уезжать из РПЛ в раннем возрасте, даже если придётся идти на понижение зарплаты.
«Как быть в сложившейся ситуации? Сложный вопрос. Уезжать в какие-то середняки, не входящие в топ-5 чемпионатов Европы. То есть ставить себе цель, попробовать себя в Европе, соответственно, осознанно идти на понижение зарплаты и уезжать в раннем возрасте.
Ситуация с баном всё равно способствует тому, что контракты становятся меньше, и я думаю, что если не сейчас, то год-два — и будет не такая большая разница. Зарплата 100–300 тысяч евро в год, я думаю, будет не так глобально на что-то влиять и станет плацдармом для отъезда», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
- 7 июня 2023
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