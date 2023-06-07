«Енисей» — «Факел»: полузащитник хозяев Ланин удалён на 59-й минуте
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В эти минуты проходит первый переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге, в котором встречаются красноярский «Енисей» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
07 июня 2023, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 77'
Удаления: Ланин – 59' / нет
На 59-й минуте полузащитник «Енисея» Олег Ланин получил прямую красную карточку. Он шипами наступил на соперника. Карасёв принял решение, посмотрев видеоповтор.
Ответный матч состоится в Воронеже в субботу, 10 июня. Начало игры — в 17:30 мск.
«Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» занял четвёртое место в Мелбет Первой лиге.
Комментарии
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