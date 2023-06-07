Смолов — о молодых игроках: они ходят в тренажёрный зал, потому что так делает Роналду

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о подходе молодых российских футболистов к тренировочному процессу.
«Какие интересы у российского футболиста в 2023 году? Ну, вот это поколение молодых ребят, условно, если мы сейчас не берём в расчёт Гладышева, Тюкавина, Захаряна… Я могу сразу сказать, что у этих молодых людей нет спортивной злости. Они не готовы на тренировках себя перебарывать, делать что-то, прикладывать какие-то сверхусилия.
Со всей информацией в соцсетях и с картинкой конечного результата, например, Эрлинга Холанда, почему-то все думают, что они, оказавшись в первой команде «Динамо», смогут если не за «Манчестер Сити» выступать, то как минимум в сборной России. И точно проведут в ней 50 матчей.
При этом они ходят в тренажёрный зал, потому что Криштиану Роналду так делает. И у них в голове засело, что тренажёрный зал – это путь к успеху. Но при этом они мяч остановить не могут. Зато каждый день в тренажёрном зале. Они ходят туда не потому, что они хотят что-то сделать, укрепить. Ну, большинство из них, – кто-то ходит. Но при этом вместо того, чтобы остаться на поле и что-то поделать дополнительно или на тренировке не захотеть проигрывать в каждом упражнении – такого вообще нет», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале NOBEL.
- 7 июня 2023
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