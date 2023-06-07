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Лионель Месси сделает официальное заявление в 22:00 мск

Лионель Месси сделает официальное заявление в 22:00 мск
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Аргентинский нападающий Лионель Месси собирается сделать официальное заявление в 22:00 мск. Анонс у себя разметили сайты испанских изданий Mundo Deportivo и Sport. Футболист объявит о том, где продолжит карьеру.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Месси выбрал «Интер Майами» и отверг предложения «Аль-Хиляля», который обещал платить семикратному обладателю «Золотого мяча» € 600 млн. в год, и «Барселоны».

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента: Лионель выступал за команду с лета 2021 года.

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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