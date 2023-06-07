Петржела — о Кокорине: он мог бы играть сегодня в финале еврокубка, но слишком ленив

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«В том, что итальянский клуб играет в финале Лиги конференций, нет никакой заслуги Кокорина. У Александра были хорошие шансы показать себя в европейском футболе после сложной жизненной ситуации, но он ими не воспользовался. Кокорин мог бы играть сегодня в финале еврокубка, но он слишком ленивый», — приводит слова Петржелы «Евро-Футбол.Ру».

За время пребывания в «Фиорентине» Кокорин провёл за флорентийцев 11 матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями.

Финальный матч Лиги конференций — 2022/2023 состоится в среду, 7 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Начало игры — в 22:00 мск. Ранее стало известно, что Кокорин посетит финал в качестве зрителя.