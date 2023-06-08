Роналду прокомментировал переход Бензема в «Аль-Иттихад»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на переход форварда Карима Бензема в «Аль-Иттихад».
«Карим бросает вызов. Я знал, что поездка в Саудовскую Аравию откроет окно для этого футбола. Туда поедут лучшие игроки, и вскоре это будет одна из лучших лиг в мире», — приводит слова Роналду Goal.
«Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии.
Ранее мадридский «Реал» объявил об уходе Бензема. Карим отыграл в составе мадридского клуба 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола. В минувшем сезоне французский нападающий принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и три голевые передачи.
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