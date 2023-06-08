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Вратарь «НН» Нигматуллин — о 3:0 с «Родиной»: комфортного задела перед ответным матчем нет

Вратарь «НН» Нигматуллин — о 3:0 с «Родиной»: комфортного задела перед ответным матчем нет
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Вратарь «Пари Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин прокомментировал победу своей команды в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ сезона-2023/2024 с «Родиной». Напомним, первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу нижегородцев, ответный матч состоится 10 июня.

«За счёт чего такая разгромная победа? Мы играли, ждали свои моменты, получилось забить. У нас были определённые наработки внутри команды.

Никакого комфортного задела перед ответным матчем нет. Ничего не решено, потому что сделано только полдела. «Родина» — хорошая команда, которая ищет свои моменты, играет в футбол. Будем готовиться к ответному матчу точно так же», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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