Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «ПСЖ», сообщает Le Parisien.
По информации источника, «ПСЖ» вышел на Зидана с предложением возглавить команду в следующем сезоне, однако 50-летний специалист ответил отказом, несмотря на высокую зарплату, которую ему предлагали парижане. Зидан находится без работы уже на протяжении двух лет.
На данный момент сообщается об интересе «ПСЖ» к таким кандидатурам, как Луис Энрике и Хаби Алонсо. Приоритетным вариантом по-прежнему считается экс-наставник «Баварии» Юлиан Нагельсман. Советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш на днях встречался с представителями немецкого тренера и обсудил с ними все ключевые условия соглашения.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» уволил Кристофа Галтье с поста главного тренера меньше чем через год после его назначения.
- 8 июня 2023
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