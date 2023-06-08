Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

По информации источника, «ПСЖ» вышел на Зидана с предложением возглавить команду в следующем сезоне, однако 50-летний специалист ответил отказом, несмотря на высокую зарплату, которую ему предлагали парижане. Зидан находится без работы уже на протяжении двух лет.

На данный момент сообщается об интересе «ПСЖ» к таким кандидатурам, как Луис Энрике и Хаби Алонсо. Приоритетным вариантом по-прежнему считается экс-наставник «Баварии» Юлиан Нагельсман. Советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш на днях встречался с представителями немецкого тренера и обсудил с ними все ключевые условия соглашения.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» уволил Кристофа Галтье с поста главного тренера меньше чем через год после его назначения.