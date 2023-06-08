Бензема — об «Аль-Иттихаде»: это одна из лучших команд Саудовской Аравии, клуб с трофеями

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
«Я чувствую себя хорошо и рад присоединиться к этому потрясающему клубу. Очевидно, это новый вызов для меня, новая жизнь. Не могу дождаться, чтобы начать тренироваться. Почему выбор пал на «Аль-Иттихад»? Потому что это одна из лучших команд Саудовской Аравии.
Это клуб с трофеями, который поддерживают страстные болельщики. Почему Саудовская Аравия? Потому что я мусульманин, а Аравия — мусульманская страна. Я хотел здесь жить. В Мадриде я выиграл всё и горжусь тем, что играл там.
Теперь я надеюсь, что смогу продолжить в новом для себя клубе и, прежде всего, смогу выиграть трофеи. Я люблю выигрывать трофеи. Это новая глава для меня, и я хотел бы поднять эту команду ещё выше, даже несмотря на то, что она и сейчас находится довольно высоко», — приводит слова Бензема сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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