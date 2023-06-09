Салихова: «лестно», что Радимов следит за хронологией моей жизни. Может, мемуары пишет?

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила бывшему капитану «Зенита» Владиславу Радимову на его пост в телеграм-канале, в котором он раскритиковал КДК РФС и предложил Салиховой отставить слёзы по поводу судейства красно-белых.

«Радимов получил пять матчей дисквалификации за угрозу судье физической расправой. Предлагаю бывшему капитану «Зенита» ознакомиться с морфемным анализом слова «клоун». Подробное объяснение значения слова имеется у КДК на примере кейса Виллиана Роши.

«Лестно», что такой великий игрок следит за хронологией моей жизни. Может, мемуары пишет? Но в 2004 году я уже училась на 2 курсе университета», — приводит слова Салиховой Sport24.

Ранее Салихова высказывалась в защиту «Спартака».