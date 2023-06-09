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Рикардо Жезус: жил в Нальчике спокойно, не боялся, хотя не знал ни языка, ни традиций

Рикардо Жезус: жил в Нальчике спокойно, не боялся, хотя не знал ни языка, ни традиций
Рикардо Жезус и Вагнер Лав
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Бывший бразильский нападающий «Спартака» из Нальчика Рикардо Жезус выразил свои впечатления о Кавказе.

«Меня тепло приняли, а сам спокойно жил у стадиона и редко выбирался в город. Обычно ездил с Юрием или Самсоновым — на прогулку, в ресторан. Так что жил в Нальчике спокойно, не боялся за себя, хотя не знал ни языка, ни традиций.

Я никогда не ощущал угрозы, людей с оружием не видел ни разу. Спокойно выходил на улицу вечером. Ни разу не попадал в опасные ситуации. Вот в Бразилии такое легче представить. Поэтому мы с семьёй, кстати, и переехали в Европу. Мы жили во Флорианополисе, довольно комфортное место. Но и там не ощущали себя на сто процентов защищёнными. Моя дочь, например, никуда не ходила одна. А в Португалии спокойно её отпускаем.

Больше всего нравилось не традиционное кавказское блюдо — борщ! В Бразилии мы едим суп зимой, и то не всегда. А в России все начинают обед с супа. В Португалии мы вот тоже к этому привыкли. Сам не очень люблю пробовать новую еду, но борщ — что-то невероятное», — приводит слова Жезуса Sport24.

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