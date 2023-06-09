Рикардо Жезус: жил в Нальчике спокойно, не боялся, хотя не знал ни языка, ни традиций

Бывший бразильский нападающий «Спартака» из Нальчика Рикардо Жезус выразил свои впечатления о Кавказе.
«Меня тепло приняли, а сам спокойно жил у стадиона и редко выбирался в город. Обычно ездил с Юрием или Самсоновым — на прогулку, в ресторан. Так что жил в Нальчике спокойно, не боялся за себя, хотя не знал ни языка, ни традиций.
Я никогда не ощущал угрозы, людей с оружием не видел ни разу. Спокойно выходил на улицу вечером. Ни разу не попадал в опасные ситуации. Вот в Бразилии такое легче представить. Поэтому мы с семьёй, кстати, и переехали в Европу. Мы жили во Флорианополисе, довольно комфортное место. Но и там не ощущали себя на сто процентов защищёнными. Моя дочь, например, никуда не ходила одна. А в Португалии спокойно её отпускаем.
Больше всего нравилось не традиционное кавказское блюдо — борщ! В Бразилии мы едим суп зимой, и то не всегда. А в России все начинают обед с супа. В Португалии мы вот тоже к этому привыкли. Сам не очень люблю пробовать новую еду, но борщ — что-то невероятное», — приводит слова Жезуса Sport24.
- 9 июня 2023
-
01:45
-
01:20
-
00:57
-
00:48
-
00:40
-
00:37
-
00:35
-
00:25
-
00:11
-
00:05
- 8 июня 2023
-
23:54
-
23:49
-
23:47
-
23:44
-
23:23
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
23:01
-
22:44
-
22:43
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
22:17
-
22:01
-
21:58
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:38
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:19