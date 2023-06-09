Сергей Кирьяков: в прошедшем сезоне РПЛ порадовал «Ахмат». Пятое место — это сюрприз
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Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков рассказал, какая команда порадовала его в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.
«В прошедшем сезоне РПЛ порадовал «Ахмат». В начале чемпионата все думали, что они будут в районе восьмого-десятого места, а забрались, как мне кажется, очень даже высоко. Пятое место — это сюрприз. У команды появилась стабильность: традиционно отбирали очки у себя дома, но и в матчах на выезде не выглядели мальчиками для битья. Поэтому можно сказать, что «Ахмат» выступил достаточно солидно», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
«Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 50 очков после 30 матчей.
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