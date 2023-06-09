Алдонин: удивил прогресс Облякова — стал одним из главных действующих лиц и лидером ЦСКА
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Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался об игре полузащитника красно-синих Ивана Облякова.
«В большей степени понравилась игра Вани Облякова. Он стал одним из главных действующих лиц и лидером команды. В какой-то степени он выиграл конкуренцию у Карраскаля. Прогресс Вани удивил», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Обляков провёл 28 матчей, забил восемь мячей и оформил пять голевых передач. Также на счету полузащитника 12 матчей в Фонбет Кубке России и одна результативная передача. ЦСКА занял второе место в чемпионате России. В воскресенье, 11 июня, армейцы сыграют в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром».
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