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Источник: Дивеев продлил контракт с ЦСКА до 2028 года. Зарплата — € 1,5 млн за сезон

Источник: Дивеев продлил контракт с ЦСКА до 2028 года. Зарплата — € 1,5 млн за сезон
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Защитник Игорь Дивеев продлил контракт с ПФК ЦСКА до лета 2028 года, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, зарплата Дивеева по новому соглашению составит € 1,5 млн за сезон. Предполагается, что официально о пролонгации сотрудничества будет объявлено сегодня вечером.

В завершившемся сезоне 23-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил два гола. В активе 36-летнего защитника Кирилла Набабкина 22 матча и один гол.

ЦСКА по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 занял второе место в турнирной таблице, уступив лишь «Зениту», для которого это чемпионство стало пятым подряд. Замкнул тройку лидеров «Спартак».

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