Нападающий Жоаозиньо высказался об уходе из «Сочи». Ранее клуб объявил о завершении контракта.
«Когда стало понятно, что я не остаюсь в «Сочи»? Недавно, с командой я ещё не прощался. Что касается будущего, планирую ещё поиграть», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
34-летний Жоаозиньо выступал за «Сочи» с 2020 года. Полузащитник провёл за сочинцев 74 матча, отметившись девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Жоаозиньо в России также играл за «Краснодар» и «Динамо».
Сегодня, 9 июня, «Сочи» ещё сообщил об уходе голкипера Сослана Джанаева и полузащитника Ибрагима Цаллагова. «Сочи» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 38 очков после 30 матчей.
- 9 июня 2023
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