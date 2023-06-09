Хави продлит контракт с «Барселоной», если зарплату тренерскому штабу поднимут до € 12 млн

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес, выигравший с командой чемпионат Испании в завершившемся сезоне, увеличил требования по зарплате. Специалист запросил € 12 млн чистыми для себя и своих помощников по новому контракту, который стороны обсуждают в эти недели. Об этом сообщает издание As со ссылкой на El Larguero.
По информации испанских СМИ, сейчас позиции тренера и «Барселоны» очень далеки друг от друга. Камнем преткновения, помимо финансового вопроса, стало решение Лионеля Месси подписать контракт с «Интер Майами». Хави высказывал желание поработать с аргентинским форвардом, и президент сине-гранатовых Жоан Лапорта утверждал, что сделал Лео предложение. Однако в ходе откровенного интервью семикратный обладатель «Золотого мяча» заявил, что так и не получил конкретного предложения от «Барселоны».
В руководстве каталонского клуба не все довольны действиями Лапорты, которого обвиняют в попытке заработать себе репутацию за счёт Месси. Тень падает и на Хави, ведь именно с ним, если верить Лионелю, футболист больше всего контактировал в этот период.
Вывод журналистов заключается в том, что, несмотря на официальные заявления клуба о решении финансовых проблем, «Барселона» всё ещё переживает экономический кризис.
- 9 июня 2023
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