Экс-игрок «Балтики» Кашчелан: клубу нужно усиливаться под РПЛ и делать это быстро

Бывший капитан и полузащитник калининградской «Балтики» Младен Кашчелан считает, что команде Сергея Игнашевича понадобятся новые игроки для выступления в Российской Премьер-Лиге.
«Нужно усиливаться и делать это как можно скорее. Рынок в России сейчас очень скудный. Никто, кроме балканцев, африканцев и игроков из Латинской Америки, не хочет играть в России. Сейчас надо работать за переговорными столами.
Взять тот же «Оренбург». С огромным трудом прошли через стыковые матчи, но за счёт качественных приобретений закончили сезон на седьмом месте. Если так же грамотно подойти, то «Балтика» может повторить их успех.
Но есть риск и пойти по дороге «Торпедо», если не сделать разумные трансферы. Мой прогноз, что уйдут семь-восемь футболистов – уже ушли, кроме меня, Клёнкин, Тишкин, Фольмер. На их место нужно приглашать тех, кто будет делать разницу и сможет подтянуть остальных футболистов.
После отпуска останется всего месяц, чтобы адаптировать новых игроков. Могут прийти иностранцы, а им надо найти квартиры, устроить детей. При этом давление будет вокруг большое, потому что «Балтика» впервые за 25 лет сыграет в высшей лиге.
Моё мнение, что ключевым моментом всего нового сезона станет то, как клуб усилится сейчас», — цитирует Кашчелана Metaratings.ru.
- 9 июня 2023
-
23:13
-
23:10
-
23:01
-
22:39
-
22:32
-
22:31
-
22:23
-
22:16
-
22:09
-
22:07
-
22:01
-
21:53
-
21:47
-
21:43
-
21:33
-
21:29
-
21:16
-
21:14
-
21:14
-
21:04
-
20:59
-
20:48
-
20:44
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:22
-
20:14
-
20:09
-
19:54
-
19:54
-
19:45
-
19:44
-
19:37