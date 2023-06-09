Экс-игрок «Балтики» Кашчелан: клубу нужно усиливаться под РПЛ и делать это быстро

Бывший капитан и полузащитник калининградской «Балтики» Младен Кашчелан считает, что команде Сергея Игнашевича понадобятся новые игроки для выступления в Российской Премьер-Лиге.

«Нужно усиливаться и делать это как можно скорее. Рынок в России сейчас очень скудный. Никто, кроме балканцев, африканцев и игроков из Латинской Америки, не хочет играть в России. Сейчас надо работать за переговорными столами.

Взять тот же «Оренбург». С огромным трудом прошли через стыковые матчи, но за счёт качественных приобретений закончили сезон на седьмом месте. Если так же грамотно подойти, то «Балтика» может повторить их успех.

Но есть риск и пойти по дороге «Торпедо», если не сделать разумные трансферы. Мой прогноз, что уйдут семь-восемь футболистов – уже ушли, кроме меня, Клёнкин, Тишкин, Фольмер. На их место нужно приглашать тех, кто будет делать разницу и сможет подтянуть остальных футболистов.

После отпуска останется всего месяц, чтобы адаптировать новых игроков. Могут прийти иностранцы, а им надо найти квартиры, устроить детей. При этом давление будет вокруг большое, потому что «Балтика» впервые за 25 лет сыграет в высшей лиге.

Моё мнение, что ключевым моментом всего нового сезона станет то, как клуб усилится сейчас», — цитирует Кашчелана Metaratings.ru.