«Интер» хорошо защищается, так что мы не ждём открытой игры». Де Брёйне — о финале ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Интером». Встреча состоится сегодня, 10 июня. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Я в этом клубе уже очень давно. Для меня это были невероятные восемь лет. Безусловно, у меня было много ярких моментов. Мы участвовали в этом турнире, но пока так и не смогли его выиграть. Чувствую, что мы были стабильны в Лиге чемпионов, и нам просто нужно найти способ выиграть её в первый раз. Это станет грандиозным успехом для игроков, клуба и болельщиков.
Я очень доволен тем, чего мы добились как команда. Мы хотим сделать следующий шаг, чтобы добиться чего-то ещё более невероятного. Мы многого добились как команда и демонстрировали при этом красивый футбол, так что я счастлив.
Мы знаем, что собой представляет «Интер». Он обычно играет по схеме 3-5-2 или 5-3-2, с двумя нападающими и активными защитниками. Он очень хорошо защищается, так что мы не ждём открытой игры. Не стоит нервничать из-за этого. Поначалу будет возникать не так много моментов. Мы должны постараться сыграть так, как умеем, а там, надеюсь, будут и голевые моменты.
Если ты выиграл Лигу чемпионов, то достиг одной из главных целей, которые можешь достичь как игрок и часть команды. Потрясающе уже просто из года в год участвовать в этом соревновании. Мне выпала возможность сыграть против ряда невероятных футболистов. У нас будет шанс подвести этому черту», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт УЕФА.
Видео: Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов
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