«В этой игре нет фаворита». Защитник «Ман Сити» Диаш — о финале Лиги чемпионов с «Интером»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Интером». Встреча состоится сегодня, 10 июня. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.
«Самая большая ошибка, которую мы можем совершить, — это забыть, что это финал. Люди могут говорить всё что хотят, но мы считаем, что в этой игре нет фаворита. Фаворитом можно стать только тогда, когда выходишь на поле и начинаешь что-то делать.
Главная угроза «Интера»? Опасность представляют не только один, два или три игрока. Мы знаем, что совершим ошибку, если не уделим хоть кому-то достаточного внимания. Не собираемся допускать эту ошибку», — приводит слова Диаша официальный сайт УЕФА.
Видео: Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов
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