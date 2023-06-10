Эррера: у Месси не было конфликта с Мбаппе. Почему СМИ убивают одного, восхваляя другого?

Полузащитник «Атлетика» Андер Эррера, ранее выступавший за французский «ПСЖ», поделился мнением о своём бывшем одноклубнике нападающем Лионеле Месси, заявив, что у аргентинца не было никакого конфликта с форвардом Килианом Мбаппе.
«Когда мы были партнёрами по команде, он превзошёл мои ожидания. Я восхищался им как футболистом. Но как партнёром по команде и как человеком я восхищаюсь им ещё больше. Это ложь, что у него был конфликт с Мбаппе. Я не понимаю, почему СМИ, восхваляя одного, должны убивать другого. Месси — прирождённый победитель, он никогда не воспринимал тренировки как бесполезное занятие. Он всегда старался быть лучшим, серьёзно ко всему относился. Без этого нельзя выиграть семь «Золотых мячей», — приводит слова Эрреры TyC Sports.
Месси покинул «ПСЖ» по окончании прошедшего сезона. Аргентинский форвард перешёл в «Интер Майами».
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
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