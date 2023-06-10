Чалов — о том, удивлён ли «Краснодаром» в финале: нельзя недооценивать никого

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов объяснил, почему не удивлён выходом «Краснодара» в Суперфинал Кубка России.
«В какой-то момент понял, что уже нет удивления: когда топ-команды вылетели в нижнюю сетку, было понятно, что случиться может что угодно. Все мы прекрасно видели на примере «Акрона», как в одном матче можно прыгнуть выше головы. В итоге они выбили четыре московских клуба и проиграли только «Краснодару», да и то по пенальти. Парни молодцы, выдавали свои лучшие матчи. Думаю, им могут поступить предложения от клубов Премьер-Лиги, так как они отлично себя зарекомендовали. Была видна командная игра. В Кубке нельзя недооценивать никого. Любой соперник может выдать свой лучший матч», — приводит слова Чалова пресс-служба РФС.
Суперфинал Кубка между ЦСКА и «Краснодаром» начнётся 11 июня в 17:00.
- 10 июня 2023
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