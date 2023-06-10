Чанов: ЦСКА всегда претендует на золото, но играем не только с «Зенитом», но и «Газпромом»

Бывший футболист Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России. Завтра, 11 июня, в решающем матче турнира встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск.
«Однозначно игра в Суперфинале Кубка России будет интересная, но сложная. ЦСКА за последние 11 лет ни разу не побеждал в Кубке России, поэтому в Суперфинале с «Краснодаром» у армейцев одна желаемая задача — победа. «Краснодар» уже добился успеха, добравшись до Суперфинала. С другой стороны, им некуда отступать. Финалы часто бывают непредсказуемыми, поэтому надеюсь, что завтра повезёт увидеть настоящее кубковое противостояние. И, конечно, мне хотелось бы увидеть победу ЦСКА. Опытные Акинфеев, Набабкин и Щенников однозначно помогут молодёжи. Всегда хорошо, если на поле есть дядька — это даже необходимо.
Если в этом сезоне ЦСКА добудет серебро и Кубок России, это будет успех. ЦСКА всегда претендует на первое место, но так уж выходит, что мы играем не только с «Зенитом, но и с «Газпромом». Да и второе место не с неба упало: команда добыла его в серьёзном противоборстве. Я знаю отношение некоторых людей из ЦСКА к Кубку России — для них сейчас очень важно взять трофей», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 10 июня 2023
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