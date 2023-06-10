Канчельскис: сопротивление, которое сегодня покажет «Интер», «Манчестер Сити» ещё не видел

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер».

«Думаю, шансы 50 на 50. Кто бы что ни говорил, но это финал. «Интер» что ли не умеет играть в футбол? «Манчестер Сити» пока обыгрывает только у себя. Сопротивление, которое сегодня покажет «Интер», думаю, «Манчестер Сити» ещё не видел. Будет интересно! У «Интера» хорошие атакующие футболисты. Думаю, до серии пенальти даже дойдёт. Да, «Манчестер Сити» — фаворит, потому что у себя всех громит. Обыграл «Реал», но команду сейчас лихорадит. Это не тот «Реал», который был раньше. «Интер» — команда, которая умеет играть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.