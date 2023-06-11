Автобусы с фанатами «Интера» не могут выехать со стадиона в Стамбуле после финала ЛЧ
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Автобусы с фанатами «Интера» не могут выехать со стадиона в Стамбуле после финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0), передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Около 50 автобусов с фанатами «Интера» встали в пробку и не могут покинуть территорию рядом со стадионом. При этом метро в Стамбуле ещё работает.
«Манчестер Сити» впервые в истории смог выиграть Лигу чемпионов. Победный гол в матче на 68-й минуте забил Родри. Результативной передачей отметился Бернарду Силва.
Отметим, «горожане» завоевали требл по итогам сезона-2022/2023. Ранее «Манчестер Сити» выиграл чемпионат и Кубок Англии. Всего под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» завоевал 14 трофеев.
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