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Автобусы с фанатами «Интера» не могут выехать со стадиона в Стамбуле после финала ЛЧ

Автобусы с фанатами «Интера» не могут выехать со стадиона в Стамбуле после финала ЛЧ
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Автобусы с фанатами «Интера» не могут выехать со стадиона в Стамбуле после финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0), передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Около 50 автобусов с фанатами «Интера» встали в пробку и не могут покинуть территорию рядом со стадионом. При этом метро в Стамбуле ещё работает.

«Манчестер Сити» впервые в истории смог выиграть Лигу чемпионов. Победный гол в матче на 68-й минуте забил Родри. Результативной передачей отметился Бернарду Силва.

Отметим, «горожане» завоевали требл по итогам сезона-2022/2023. Ранее «Манчестер Сити» выиграл чемпионат и Кубок Англии. Всего под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» завоевал 14 трофеев.

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