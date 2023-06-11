Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Губерниев по ошибке поздравил «Манчестер Юнайтед» после финала Лиги чемпионов

Телеведущий Дмитрий Губерниев по ошибке поздравил с победой в Лиге чемпионов не «Манчестер Сити», а другую английскую команду — принципиального соперника «горожан» «Манчестер Юнайтед».

«Поздравляем „Манчестер Юнайтед“, друзья!» — сказал ведущий во время прямого эфира «Матч ТВ».

Позже Губерниев сам прокомментировал свою ошибку: «И под занавес эфира триумф ведущего! Вместо „Ман Сити“ поздравил „Манчестер Юнайтед“! Это пир духа! Ура, товарищи!

Лучше оговорки в прямом эфире — когда и ты, и гости их не замечают! Но Том Джонс заметил, правда после эфира», — написал Губерниев позже в своем телеграм-канале.

Напомним, вчера в Стамбуле состоялся финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу английской команды. Единственный гол был забит полузащитником «горожан» Родри.