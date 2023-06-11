Виталий Кафанов: Сафонов — самый талантливый

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру Матвея Сафонова.

«Уже как-то говорил и готов повторить. Из всех вратарей, с которыми мне довелось поработать за 20 лет, Матвей – самый талантливый. Другое дело, на сколько процентов он сможет реализовать свой потенциал? Тут уже очень многое зависит от него самого.

Причину ошибок мне сейчас назвать сложно. Знаю только, что ошибаются все. Этот сезон мало кто смог провести очень ровно. Пожалуй, только Игорь Акинфеев, которого и признали лучшим вратарём чемпионата.

Игорь вновь подтвердил свой высокий уровень. Армеец способен держать высокую планку на длинной дистанции, без серьёзных сбоев. Причём речь даже идёт не об одном чемпионате, а о нескольких.

У Матвея так ровно пройти дистанцию пока не получается. Для того чтобы знать все нюансы, надо находиться внутри «Краснодара», — приводит слова Кафанова «Спорт-экспресс».