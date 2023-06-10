Главный тренер «Краснодара» Ивич высказался о результативных ошибках Сафонова
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о результативных ошибках голкипера команды Матвея Сафонова, заявив, что это часть игры. Также специалист отметил, что доволен тем, что у краснодарцев есть два вратаря высокого уровня, и рассказал, что знает, кто из них выйдет в стартовом составе на матч Суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА.
«Сафонов? Ошибки — часть игры. Рад, что у нас в команде два отличных вратаря — Сафонов и Агкацев. Я знаю, кто из них сыграет завтра», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Финал пройдёт завтра, 11 июня, в московских «Лужниках». Стартовый свисток решающей игры Кубка России прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Краснодар» может завоевать первый трофей в истории клуба.
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