Главный тренер «Краснодара» Ивич высказался о результативных ошибках Сафонова

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о результативных ошибках голкипера команды Матвея Сафонова, заявив, что это часть игры. Также специалист отметил, что доволен тем, что у краснодарцев есть два вратаря высокого уровня, и рассказал, что знает, кто из них выйдет в стартовом составе на матч Суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА.

«Сафонов? Ошибки — часть игры. Рад, что у нас в команде два отличных вратаря — Сафонов и Агкацев. Я знаю, кто из них сыграет завтра», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Финал пройдёт завтра, 11 июня, в московских «Лужниках». Стартовый свисток решающей игры Кубка России прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Краснодар» может завоевать первый трофей в истории клуба.