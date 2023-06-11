«Краснодар» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00
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Сегодня, 11 июня, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 17:00 мск.
Фонбет Кубок России. Суперфинал
11 июня 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЦСКА отобрался в Суперфинал через Путь РПЛ, обыграв в двухматчевом противостоянии екатеринбургский «Урал» (1:1, 2:1). «Краснодар» добрался до решающего матча турнира через Путь регионов, обыграв в первом этапе финала «Акрон» (0:0, пен. 4:2), а во втором «Урал» (2:1).
Московский клуб является семикратным обладателем национального кубка. Краснодарская команда ни разу не выигрывала этот турнир, но выходила единожды в финал в 2014 году, где уступила «Ростову».
Комментарии
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