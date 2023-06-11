«Спартак» интересуется игроком «Кадиса»

Московский «Спартак» заинтересован в покупке бельгийского полузащитника Тео Бонгонды, который выступает за испанский «Кадис», сообщает El Desmarque.
«Кадис» не хочет прощаться с игроком, но Бонгонда не исключает возможной смены обстановки.
«Спартак» пока не сделал официального предложения, но уже выясняет сумму, за которую «Кадис» готов рассмотреть трансфер. В 2022 году испанский клуб заплатил «Генку» за полузащитника около € 4 млн.
Примечательно, что тренером «Спартака» сейчас является Гильермо Абаскаль, который работал в составе технического секретариата «Кадиса». Сейчас он ищет возможности для усиления московского клуба, чтобы положить конец доминированию «Зенита».
В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Бонгонда принял участие в 31 матче, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
- 11 июня 2023
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
12:45
-
12:40
-
12:36
-
12:32
-
12:28
-
12:20
-
12:13
-
12:00
-
11:58
-
11:42
-
11:40
-
11:38
-
11:38
-
11:20
-
11:15
-
11:03
-
11:00
-
10:57
-
10:48
-
10:42
-
10:40
-
10:37
-
10:37
-
10:29
-
10:20
-
10:20
-
10:18
-
10:09
-
10:05