«Спартак» интересуется игроком «Кадиса»

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Московский «Спартак» заинтересован в покупке бельгийского полузащитника Тео Бонгонды, который выступает за испанский «Кадис», сообщает El Desmarque.

«Кадис» не хочет прощаться с игроком, но Бонгонда не исключает возможной смены обстановки.

«Спартак» пока не сделал официального предложения, но уже выясняет сумму, за которую «Кадис» готов рассмотреть трансфер. В 2022 году испанский клуб заплатил «Генку» за полузащитника около € 4 млн.

Примечательно, что тренером «Спартака» сейчас является Гильермо Абаскаль, который работал в составе технического секретариата «Кадиса». Сейчас он ищет возможности для усиления московского клуба, чтобы положить конец доминированию «Зенита».

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Бонгонда принял участие в 31 матче, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.