ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА € 17,43 млн
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ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА € 17,43 млн за трансфер Николы Влашича: клуб английской Премьер-лиги не смог доказать, что отсутствие перевода из-за финансовых санкций против России является форс-мажорным обстоятельством. Информация опубликована на сайте ФИФА.
Отмечается, что если «Вест Хэм» не выплатит задолженность до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастёт до € 25,65 млн. Также английскому клубу будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трёх лет до выплаты полной суммы.
Влашич перешёл из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года. В августе 2022 года генеральный директор московского клуба Роман Бабаев сообщил, что «молотобойцы» полностью не рассчитались за трансфер футболиста.
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