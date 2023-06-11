Попов: Карпин показывает, что ему на всё насрать. Но по нему видно, как он переживает

Бывший российский футболист Алексей Попов высказался о поведении главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Карпин — очень эмоциональный тренер, хотя в последние годы этого не показывает. Он показывает, что ему на всё наcрать. Но по нему видно, как он переживает. Всегда встаёт в закрытые позы от журналистов. Это всё говорит о том, что у него всё кипит внутри. Плохо у него получается это скрывать», — сказал Попов в интервью Legalbet.

В этом году сборная России под руководством Карпина провела два товарищеских матча. Россияне сыграли вничью с Ираном (1:1) и обыграли Ирак (2:0). «Ростов» в нынешнем сезоне финишировал на четвёртой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.