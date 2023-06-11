Акинфеев: сегодня Москва красно-синяя. Эта победа для наших болельщиков

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил всех болельщиков московского клуба с победой в Кубке России сезона-2022/2023.
«Когда Безбородов кинул монетку, была мысль, чтобы мы выбирали ворота — однако выиграл «Краснодар» и обрадовался, что это их болельщики. Но сегодня наш праздник. Сегодня Москва красно‑синяя. Я очень счастлив и горд. Хочу поздравить болельщиков. Это их победа, их радость, мы их любим, ценим. Эта победа для вас», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».
Московская команда одержала победу в решающем матче, обыграв «Краснодар» в серии пенальти со счётом 6:5. Решающий гол с 11-метровой отметки забил форвард армейцев Антон Заболотный. Основное время матча завершилось вничь — 1:1.
Для ЦСКА победа в Кубке России стала восьмой в истории. В предыдущий раз армейцы выигрывали этот трофей в 2013 году.
- 11 июня 2023
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