Снейдер рассказал, как Это’О потерял Bentley стоимостью € 150 тыс.

Нидерландский футболист Уэсли Снейдер вспомнил интересный случай, произошедший с Самуэлем Это’О и связанный с потерей дорогостоящего автомобиля премиум-класса. История произошла в 2010 году, когда Снейдер и Это’О выступали за миланский «Интер», сообщает Marca.
Ещё один партнёр звёздных футболистов по миланской команде, Марко Арнаутович, которому в то время был 21 год и который ещё не получал больших денег, однажды попросил у Это’О его машину. Марко хотел произвести впечатление на девушку.
Арнаутович не считал, что его собственная машина достаточно дорогая и впечатляющая, и решил обратиться к Самуэлю, владеющему целым автопарком. Таким образом, Арнаутович уехал домой на Bentley Continental стоимостью около € 150 тыс., для которого к тому же африканский футболист заказал тормозные суппорты с именной гравировкой.
Произвёл ли Арнаутович впечатление на девушку, история умалчивает. По словам Снейдера, Марко привёз спутницу в отель «Шератон» в Милане и повёл её в ресторан, отдав ключи парковщику. Когда же парочка собралась уезжать, выяснилось, что никто из сотрудников ресторана или отеля не забирал машину – ключами завладел мошенник.
Возможно, Снейдер запомнил эту историю, потому что она имеет счастливый конец. Машина была обнаружена позже в Венгрии. Далеко от Милана, но, по крайней мере, целая.
- 11 июня 2023
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