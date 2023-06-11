«Брентфорд» рассматривает форварда «Страсбурга» в качестве временной замены для Тони

«Брентфорд» находится в поиске временной замены для своего нападающего Айвана Тони, отстранённого из-за того, что он делал ставки. Английский клуб рассматривает форварда «Страсбурга» Хабиба Диалло, сообщает The Sun.

В сезоне-2022/2023 на счету Диалло 38 матчей за «Страсбург» во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и одной результативной передачей.

Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 14 млн.

Ранее сообщалось об отстранении Тони на восемь месяцев.