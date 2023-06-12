ФИФА назвала лучшего игрока молодёжного чемпионата мира

Полузащитник сборной Италии Чезаре Казадей признан лучшим игроком молодёжного чемпионата мира — 2023.
20-летний итальянец сыграл восемь матчей, в которых забил семь голов и записал на свой счёт две результативные передачи. Казадей стал лучшим бомбардиром турнира.
Полузащитник принадлежит «Челси». Футболист перешёл в лондонский клуб из «Интера» летом 2022 года за € 15 млн. Минувший сезон Казадей провёл в аренде у «Рединга», забив один гол в 15 матчах Чемпионшипа. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость итальянца в € 12 млн.
«Рединг» завершил сезон на предпоследней, 23-й строчке турнирной таблицы Чемпионшипа. Английский клуб вылетел в дивизион рангом ниже.
Напомним, завершился финальный матч чемпионата мира среди игроков до 20 лет, в котором встречались сборные Уругвая и Италии. Южноамериканская команда одолела соперника с минимальным счётом — 1:0.
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