Мендес — о победе ЦСКА в Кубке: это один из самых счастливых моментов в моей карьере

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес поделился эмоциями от победы в Фонбет Кубке России, признавшись, что выигрыш трофея стал одним из самых счастливых моментов в его карьере.

«Я очень счастлив, у меня радостные эмоции. Думаю, это очень важно, что я завоевал кубок в свой первый год в России. Не знаю, самый ли важный трофей в карьере. Это мой первый титул в карьере, но я думаю, что у меня впереди ещё много побед. Но на данный момент это определённо один из самых счастливых моментов», — приводит слова Мендеса ТАСС.

Мендес провёл в составе ЦСКА первый сезон. 23-летний полузащитник сыграл за армейцев 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. До перехода в ЦСКА Мендес играл только в родной чилийской «Эспаньоле».