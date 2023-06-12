Скоулз: раньше в «МЮ» играли как хотели. Теперь все выполняют тренерские установки

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отметил прогресс в игре «красных дьяволов» под руководством тренера Эрика тен Хага.
«Эту команду обвиняли в отсутствии лидеров. Думаю, в команде несколько таких игроков опытный Каземиро, отличный игрок Лисандро Мартинес. Я думаю, всё изменилось. Да, «МЮ» доминирует в матчах не так уверенно, как им хотелось бы, но они нашли способ побеждать, а это самое главное.
Тен Хаг не занимается ерундой. Раньше в «МЮ» играли как хотели. Теперь все выполняют тренерские установки. Я думаю, он полностью изменил ситуацию. Игроки делают то, чего от них хочет тренер, они придерживаются его указаний на поле и вне его. Поэтому на мой взгляд, результат работы тен Хага очевиден», – приводит слова Скоулза официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Напомним, тен Хаг занимает пост главного тренера «Юнайтед» меньше года. 53-летний наставник возглавил команду в июне 2022-го. Под его руководством в сезоне-2022/2023 «красные дьяволы» вышли в финал Кубка Англии, а также завоевали Кубок Лиги. В АПЛ подопечные тен Хага заняли третье место, набрав 75 очков.
- 12 июня 2023
-
19:36
-
19:35
-
19:32
-
19:25
-
19:22
-
19:13
-
19:03
-
19:00
-
18:59
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:04
-
18:03
-
18:00
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:19
-
17:00
-
16:52
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:14
-
16:09
-
16:02