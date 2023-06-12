Скоулз: раньше в «МЮ» играли как хотели. Теперь все выполняют тренерские установки

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отметил прогресс в игре «красных дьяволов» под руководством тренера Эрика тен Хага.

«Эту команду обвиняли в отсутствии лидеров. Думаю, в команде несколько таких игроков опытный Каземиро, отличный игрок Лисандро Мартинес. Я думаю, всё изменилось. Да, «МЮ» доминирует в матчах не так уверенно, как им хотелось бы, но они нашли способ побеждать, а это самое главное.

Тен Хаг не занимается ерундой. Раньше в «МЮ» играли как хотели. Теперь все выполняют тренерские установки. Я думаю, он полностью изменил ситуацию. Игроки делают то, чего от них хочет тренер, они придерживаются его указаний на поле и вне его. Поэтому на мой взгляд, результат работы тен Хага очевиден», – приводит слова Скоулза официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, тен Хаг занимает пост главного тренера «Юнайтед» меньше года. 53-летний наставник возглавил команду в июне 2022-го. Под его руководством в сезоне-2022/2023 «красные дьяволы» вышли в финал Кубка Англии, а также завоевали Кубок Лиги. В АПЛ подопечные тен Хага заняли третье место, набрав 75 очков.