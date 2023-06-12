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Клубы АПЛ рассматривают введение ограничения расходов на зарплаты игроков

Клубы АПЛ рассматривают введение ограничения расходов на зарплаты игроков
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В АПЛ могут ввести ограничение расходов на зарплаты. Расходы на гонорары игроков являются самыми крупными в бюджете клубов. Идея ограничения связана с тем, что расходы на зарплаты будут привязаны к той сумме, которую получит последний клуб лиги от телевизионных прав, сообщает The Times.

Если идея будет одобрена, то зарплатная ведомость топ-клубов будет ограничена суммой, в 4 раза превышающей доходы 20-го клуба лиги от ТВ-прав, хотя точная пропорция еще не определена.

Ограничение было предложено в связи с назревающим финансовым разрывом между клубами, участвующими в еврокубках, и остальной частью чемпионата.

Это лишь одна мера по контролю затрат, но она рассматривается на серьёзном уровне. Вероятнее всего, этот план будет обсуждаться на собрании Премьер-лиги.

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