«Нельзя трогать игрока». Председатель ДК LFP объяснил решение по матчу «Бордо» – «Родез»

Председатель дисциплинарного комитета французской футбольной лиги (LFP) Себастьян Денё прокомментировал вердикт организации по матчу 38-го тура Лиги 2, в котором «Бордо» встречался с «Родезом».

«Это момент был ключевым при принятие решения: болельщик преднамеренно атаковал игрока соперника, который только что забил гол и вывел свою команду вперёд. Нельзя трогать игрока», – приводит слова Денё RMC.

Напомним, в понедельник, 12 июня, дисциплинарный комитет принял решение засчитать «Бордо» техническое поражение в матче 38-го тура Лиги 2 с «Родезом». Кроме того, жирондинцы начнут новый сезон в первенстве с штрафом в виде одного снятого очка. Два домашних матча команда проведёт при пустых трибунах, а ещё на двух матчах будут закрыты фанатские сектора южной части трибун.

В результате «Бордо» лишился шансов обойти в таблице «Метц», который завоевал право повыситься в классе. «Родез», получивший три очка, избежал вылета в третий дивизион, в лигу Насьональ отправится «Анси». «Бордо» и «Анси» намерены обжаловать решение в спортивном апелляционном суде Франции.