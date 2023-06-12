«Нельзя трогать игрока». Председатель ДК LFP объяснил решение по матчу «Бордо» – «Родез»

Председатель дисциплинарного комитета французской футбольной лиги (LFP) Себастьян Денё прокомментировал вердикт организации по матчу 38-го тура Лиги 2, в котором «Бордо» встречался с «Родезом».
«Это момент был ключевым при принятие решения: болельщик преднамеренно атаковал игрока соперника, который только что забил гол и вывел свою команду вперёд. Нельзя трогать игрока», – приводит слова Денё RMC.
Напомним, в понедельник, 12 июня, дисциплинарный комитет принял решение засчитать «Бордо» техническое поражение в матче 38-го тура Лиги 2 с «Родезом». Кроме того, жирондинцы начнут новый сезон в первенстве с штрафом в виде одного снятого очка. Два домашних матча команда проведёт при пустых трибунах, а ещё на двух матчах будут закрыты фанатские сектора южной части трибун.
В результате «Бордо» лишился шансов обойти в таблице «Метц», который завоевал право повыситься в классе. «Родез», получивший три очка, избежал вылета в третий дивизион, в лигу Насьональ отправится «Анси». «Бордо» и «Анси» намерены обжаловать решение в спортивном апелляционном суде Франции.
- 12 июня 2023
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