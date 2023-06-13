«Реал» готов купить Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно — Footmercato

Мадридский «Реал» готов побороться за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе этим летом, сообщает Footmercato.

По данным источника, «Реал» сейчас активно ищет центрального нападающего и после новостей о том, что Мбаппе не панирует продлевать контрактное соглашение с «ПСЖ», может включиться в борьбу за француза.

Сообщается, президент «Реала» Флорентино Перес всегда был заинтересован в Мбаппе, и операция по его покупке изначально была назначена на 2024 год. Однако, после новых данных мадридский клуб может попытаться осуществить переход уже в летнее трансферное окно.

Также сообщается, что Перес уже несколько недель общается с Мбаппе. «Реал» планирует построить команду вокруг французского форварда.

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