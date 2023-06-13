Рюдигер отреагировал на информацию о возможном переходе Хаверца в «Реал»
Поделиться
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Челси» Кая Хаверца в мадридский клуб.
«Я был бы счастлив снова играть в одном клубе с Хаверцем. К сожалению, я не могу многое сказать об этом. Моё мнение вторично в теме трансферов. Это клубные решения», — приводит слова Рюдигера AS.
В сезоне-2022/2023 на счету немецкого игрока 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Хаверц выступает за «аристократов» на протяжении трёх лет (с 2020 года).
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
Комментарии
- 13 июня 2023
-
04:45
-
04:36
-
04:36
-
04:29
-
04:16
-
04:06
-
03:59
-
03:52
-
03:44
-
03:33
-
03:29
-
03:06
-
03:00
-
02:50
-
02:42
-
02:28
-
02:01
-
01:58
-
01:47
-
01:43
-
01:24
-
01:02
-
00:49
-
00:42
-
00:36
-
00:32
-
00:29
-
00:26
-
00:19
-
00:02
-
00:00
- 12 июня 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:38
-
23:32
Партнерский контент