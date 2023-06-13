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Рюдигер отреагировал на информацию о возможном переходе Хаверца в «Реал»

Рюдигер отреагировал на информацию о возможном переходе Хаверца в «Реал»
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Челси» Кая Хаверца в мадридский клуб.

«Я был бы счастлив снова играть в одном клубе с Хаверцем. К сожалению, я не могу многое сказать об этом. Моё мнение вторично в теме трансферов. Это клубные решения», — приводит слова Рюдигера AS.

В сезоне-2022/2023 на счету немецкого игрока 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Хаверц выступает за «аристократов» на протяжении трёх лет (с 2020 года).

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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