Рюдигер отреагировал на информацию о возможном переходе Хаверца в «Реал»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Челси» Кая Хаверца в мадридский клуб.

«Я был бы счастлив снова играть в одном клубе с Хаверцем. К сожалению, я не могу многое сказать об этом. Моё мнение вторично в теме трансферов. Это клубные решения», — приводит слова Рюдигера AS.

В сезоне-2022/2023 на счету немецкого игрока 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Хаверц выступает за «аристократов» на протяжении трёх лет (с 2020 года).

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.